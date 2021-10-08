أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الأمطار والسيول

الرياض - محمد عبدالله - تابع أمير منطقة جازان بالنيابة تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم.

ووجه أمير جازان بالنيابة، في تغريدة نشرتها إمارة جازان، الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الاجراءات للحد من آثار الأمطار والسيول، كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.

وشهدت منطقة جازان ومحافظاتها، مساء اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أدت الى جريان السيول بعدد من الأودية والشعاب.

كما أهاب الدفاع المدني بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته.

وثق مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصارين في منطقة جازان، أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهد قالوا عنه إنه لأول مرة يرونه.

وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرها مغردو مواقع التواصل، فإن الإعصارين بديا واضحين في عمق البحر.

يأتي ذلك فيما قال مراسل صحيفة «عاجل»، إن حرس الحدود نبه المتنزهين على شاطئ جيزان بضرورة الإخلاء بشكل فوري، وهو ما استجابوا إليه وبدؤوا بلملمة احتياجاتهم من على الشاطئ استعدادًا للمغادرة.

وبحسب مقطع ثالث، فإن سيارات لعناصر حرس الحدود بدأت تتواجد بشكل مكثف على الشاطئ، حماية للمتنزهين واستعدادًا للتدخل حال وقوع أي طارئ.

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