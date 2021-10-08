بالفيديو.. كادر طبي سعودي يحقق أمنية مُسن مصاب بضمور في العضلات

الرياض - محمد عبدالله - حقق المسعف محمد صالح وكادر طبي سعودي مختص أمنية مسن أصيب قبل نحو ثمانية أعوام بضمور في العضلات جعله حبيس غرفته، حيث كان يتمنى رؤية البحر، فخرج من بيته بسيارة الإسعاف إلى الواجهة البحرية في جدة.

وقال المسعف محمد صالح لـ"الإخبارية"، إنهم بادروا بإنشاء فريق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذوي الدخل المحدود والأيتام.

وأضاف "جاءت الفكرة بعد أن تقدم شخص بطلب وعملنا على تحقيق هذا الطلب، بعد أن ذهبنا إلى الحالة ودرسنا ظروفه وعملنا على تحقيق هذه الأمنية للمريض".

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