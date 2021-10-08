شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار: تفعيل خطط الحماية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء اليوم، وما صاحبها من عواصف ورياح وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة عادل بن أحمد الزائري، أن سمو أمير جازان بالنيابة اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين بمختلف المحافظات، ووجّه محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بمتابعة الحالة والرفع بآخر المستجدات، مؤكداً سموه على الجميع بمباشرة الحالات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتبعة، ومضاعفة الجهود، وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازم، لمواجهة أي طارئ.

وأفاد المتحدث الرسمي للإمارة أن سموه شدد على تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة سموه أولًا بأول بأي مستجدَّات تطرأ على وضع الطقس بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.