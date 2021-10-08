شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يستعرض جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني جهود المملكة في الحد من أخطار الكوارث، وذلك ضمن جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي.

وقدّم ضابط اتصال المملكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدم المهندس محمد بن مبارك الشهراني، ورقة عمل تناولت مخاطر الكوارث، ورؤية ورسالة وأهداف الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، وارتباطها بالإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبأهداف التنمية المستدامة، كما استعرض جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارث على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المقدم الشهراني أن المملكة أسهمت في تفعيل دور المجتمع المحلي في الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، برفع وعي المواطنين والمقيمين حولها وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث، ولا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها، كالنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، بينما عملت على المستوى الدولي بشكل وثيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وآلية التنسيق العربية، بتخصيص ضابط المملكة مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى التعاون والشراكات في مجال الحد من مخاطر الكوارث.