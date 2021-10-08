محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300 وحصيلة الوفيات 137,541 سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541. بريطانيا فيروس كورونا الجديد 08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 09:35 PM العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300 وحصيلة الوفيات 137,541 بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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