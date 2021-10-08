، الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته بفترتين.. والعطوي يمنح راحة للاعبين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه اليوم الجمعة بتدريب على فترتين صباحية ومسائية ،ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
حيث تركز التدريب الصباحي الذي أجري في صالة اللياقة بالنادي على تمارين تقوية العضلات، فيما اشتمل التدريب المسائي بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب من 4 أشواط.
وعلى صعيد متصل يكتفي فارس الدهناء بتدريب يوم غدٍ السبت بمران صباحي على أن يكون يوم الأحد راحة، وتستأنف المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف يوم الاثنين.الاتفاق
الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته بفترتين.. والعطوي يمنح راحة للاعبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه اليوم الجمعة بتدريب على فترتين صباحية ومسائية ،ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
حيث تركز التدريب الصباحي الذي أجري في صالة اللياقة بالنادي على تمارين تقوية العضلات، فيما اشتمل التدريب المسائي بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب من 4 أشواط.
وعلى صعيد متصل يكتفي فارس الدهناء بتدريب يوم غدٍ السبت بمران صباحي على أن يكون يوم الأحد راحة، وتستأنف المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف يوم الاثنين.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
09:35 PM
رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه اليوم الجمعة بتدريب على فترتين صباحية ومسائية ،ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
حيث تركز التدريب الصباحي الذي أجري في صالة اللياقة بالنادي على تمارين تقوية العضلات، فيما اشتمل التدريب المسائي بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب من 4 أشواط.
وعلى صعيد متصل يكتفي فارس الدهناء بتدريب يوم غدٍ السبت بمران صباحي على أن يكون يوم الأحد راحة، وتستأنف المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف يوم الاثنين.
، الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته بفترتين.. والعطوي يمنح راحة للاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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