شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشيد بتخطيط المملكة لرفع الاهتمام بالقراءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية الثقافة في تعزيز الوعي وبناء المعرفة.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع.

وقال، إن معرض الرياض الدولي للكتاب يمثّل زخماً معرفياً وحفاوة بالكتاب وبالثقافة، وأن الجهود الثقافية الذي تشهدها بلادنا تعكس التخطيط السليم الذي يهدف لرفع مستوى الاهتمام بالقراءة، وجعلها زاداً علمياً ومعرفياً لجميع شرائح المجتمع، امتداداً لمضامين ومرتكزات رؤية المملكة 2030.