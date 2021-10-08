، الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يواجه فريق الشباب نظيره ضمك ودياً مساء الغد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي عقب انتهاء التوقف الدولي بسبب أيام الفيفا.
ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
وكان التدريب الذي قاده المدرب البرازيلي شاموسكا قد اشتمل على تمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف المدرب ترفيزان ثم تمارين فنية في منتصف الملعب بعد ذلك أجرى المدير الفني البرازيلي شاموسكا تقسيمة خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين.
في المقابل واصل فريق ضمك تدريباته وذلك قبل المغادرة إلى الرياض لملاقاة فريق الشباب ودياً.
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
يواجه فريق الشباب نظيره ضمك ودياً مساء الغد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي عقب انتهاء التوقف الدولي بسبب أيام الفيفا.
ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
وكان التدريب الذي قاده المدرب البرازيلي شاموسكا قد اشتمل على تمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف المدرب ترفيزان ثم تمارين فنية في منتصف الملعب بعد ذلك أجرى المدير الفني البرازيلي شاموسكا تقسيمة خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين.
في المقابل واصل فريق ضمك تدريباته وذلك قبل المغادرة إلى الرياض لملاقاة فريق الشباب ودياً.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
08:32 PM
يواجه فريق الشباب نظيره ضمك ودياً مساء الغد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي عقب انتهاء التوقف الدولي بسبب أيام الفيفا.
ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.
وكان التدريب الذي قاده المدرب البرازيلي شاموسكا قد اشتمل على تمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف المدرب ترفيزان ثم تمارين فنية في منتصف الملعب بعد ذلك أجرى المدير الفني البرازيلي شاموسكا تقسيمة خفيفة اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين.
في المقابل واصل فريق ضمك تدريباته وذلك قبل المغادرة إلى الرياض لملاقاة فريق الشباب ودياً.
، الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز ،
المصدر : الخليج 365
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