، الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة ،

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قدّمت الربّاعة السعودية ذكرى شوهان خرمي، المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال المقامة حالياً في جدة أصالة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها الرياضيّات، شكرهن للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لدعمهم اللامحدود لرياضة المرأة في السعودية.
وقالت "خرمي" في مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي لرفع الاثقال عبر حسابه بتوتير تحت وسم #أثقال_العالم_في_جدة: "نعد قيادتنا بأننا سنشرفهم ونرفع راية الوطن عالية خفّاقة في المحافل الدولية بإذن لله ونكون قدوات لغيرنا من الفتيات للانضمام لهذه الرياضات وخوض البطولات والمسابقات الرياضية".
كما أعربت الربّاعة السعودية الشابة خرمي عن شكرها للاتحاد السعودي لرفع الأثقال على إتاحة الفرصة لهن؛ للمشاركة في خوض منافسات البطولة العالمية، رغم أنها المشاركة الأولى لهن، مؤكدة أن هذا مصدر فخر وشعور عظيم بالمسؤولية.
ونشر حساب اتحاد الأثقال صوراً من مشاركة الربّاعة السعودية "ذكرى خرمي" في منافسات وزن 49 كجم أمس، هذا وتستمر بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي انطلقت الاثنين الماضي في جدة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 ربَّاع وربَّاعة، يمثلون 54 دولة.
ويمثل السعودية في البطولة 13 ربَّاعًا وربَّاعة، هم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأةعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-10-08
قدّمت الربّاعة السعودية ذكرى شوهان خرمي، المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال المقامة حالياً في جدة أصالة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها الرياضيّات، شكرهن للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لدعمهم اللامحدود لرياضة المرأة في السعودية.
وقالت "خرمي" في مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي لرفع الاثقال عبر حسابه بتوتير تحت وسم #أثقال_العالم_في_جدة: "نعد قيادتنا بأننا سنشرفهم ونرفع راية الوطن عالية خفّاقة في المحافل الدولية بإذن لله ونكون قدوات لغيرنا من الفتيات للانضمام لهذه الرياضات وخوض البطولات والمسابقات الرياضية".
كما أعربت الربّاعة السعودية الشابة خرمي عن شكرها للاتحاد السعودي لرفع الأثقال على إتاحة الفرصة لهن؛ للمشاركة في خوض منافسات البطولة العالمية، رغم أنها المشاركة الأولى لهن، مؤكدة أن هذا مصدر فخر وشعور عظيم بالمسؤولية.
ونشر حساب اتحاد الأثقال صوراً من مشاركة الربّاعة السعودية "ذكرى خرمي" في منافسات وزن 49 كجم أمس، هذا وتستمر بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي انطلقت الاثنين الماضي في جدة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 ربَّاع وربَّاعة، يمثلون 54 دولة.
ويمثل السعودية في البطولة 13 ربَّاعًا وربَّاعة، هم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
08:01 PM
وعدت باسم زميلاتها بتقديم مستوى مشرف في المحافل الدولية
قدّمت الربّاعة السعودية ذكرى شوهان خرمي، المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الاثقال المقامة حالياً في جدة أصالة عن نفسها ونيابة عن زميلاتها الرياضيّات، شكرهن للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لدعمهم اللامحدود لرياضة المرأة في السعودية.
وقالت "خرمي" في مقطع فيديو نشره الاتحاد السعودي لرفع الاثقال عبر حسابه بتوتير تحت وسم #أثقال_العالم_في_جدة: "نعد قيادتنا بأننا سنشرفهم ونرفع راية الوطن عالية خفّاقة في المحافل الدولية بإذن لله ونكون قدوات لغيرنا من الفتيات للانضمام لهذه الرياضات وخوض البطولات والمسابقات الرياضية".
كما أعربت الربّاعة السعودية الشابة خرمي عن شكرها للاتحاد السعودي لرفع الأثقال على إتاحة الفرصة لهن؛ للمشاركة في خوض منافسات البطولة العالمية، رغم أنها المشاركة الأولى لهن، مؤكدة أن هذا مصدر فخر وشعور عظيم بالمسؤولية.
ونشر حساب اتحاد الأثقال صوراً من مشاركة الربّاعة السعودية "ذكرى خرمي" في منافسات وزن 49 كجم أمس، هذا وتستمر بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال التي انطلقت الاثنين الماضي في جدة حتى الـ12 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 ربَّاع وربَّاعة، يمثلون 54 دولة.
ويمثل السعودية في البطولة 13 ربَّاعًا وربَّاعة، هم: "محمد المرزوق، وحسن المرزوق، وعلي مجيد، وحسين الدحيلب، وأمجد الغانم، وجواد الشاخوري، وعبدالله الأحمد، وليث الباقر، ويوسف المدرهم، وجاسم الزوري، ورفيف مطلق، وذكرى خرمي، وليان القرشي.
، الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة ،
المصدر : الخليج 365
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