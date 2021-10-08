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محمد بن مسعود - الدمام - قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.
وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.
علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.
وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.
علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
07:22 PM
قرّر مراقب مباراة نادي الوطن وضيفه الفيحاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا إيقافها؛ نظرًا للتقلبات الجوية وكثافة الأمطار التي تشهد منطقة جازان مساء اليوم.
وقد قرّر مراقب المباراة تأجيل الشوط الثاني من اللقاء واستكمال المباراة غدًا السبت في تمام الساعة 6:30 مساء.
علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم الفيحاء بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك فيصل الرياضية "جازان".
، غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين ،
المصدر : الخليج 365
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