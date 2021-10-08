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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.
وأضاف المصدر أن النائب العام وجه باستمرار إيقافه ، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.
واختتم المصدر تصريحه أن النيابة العامة تحذر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة، من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وأضاف أنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألوا جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 08:35 PMالنائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.
وأضاف المصدر أن النائب العام وجه باستمرار إيقافه ، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.
واختتم المصدر تصريحه أن النيابة العامة تحذر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة، من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وأضاف أنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألوا جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
، النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن ،
المصدر : الخليج 365
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