محمد بن مسعود - الدمام - وجه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار السيول تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم. ووجّه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار الأمطار والسيول.

كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة. 08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 08:22 PM وجه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار السيول أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم. ووجّه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار الأمطار والسيول.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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