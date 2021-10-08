خبير مصرفي: عدم التخلص من وصل الصراف الآلي بطريقة صحيحة يعرض العميل للخطر

الرياض - محمد عبدالله - سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على ممارسات البعض من مستخدمي الصرافات الآلية، بإلقائهم الوصل على الأرض بعد استخدام الصراف الآلي، مما يعد تشويهًا بصرياً وبيئياً، كما أن معلوماتها قد تكون مؤذية لبعض العملاء في حال وقوعها في أيدي ضعاف النفوس.

وقال الخبير المصرفي طلعت حافظ لـ"الإخبارية": "إن الخطر من رمي إيصالات الصراف الآلي هو وقوعه في يد أحد المحتالين وقد يتتبع هذا العميل ويُلحق به الأذى".

وأضاف هناك ضرر قد يلحق بالعملاء في حالة عدم إتلاف وصل العملية والتخلص منها بالطريقة الصحيحة في سلسلة المهملات في حال وصولها بيد الشخص الخاطئ الذي يستغلها في معرفة الرصيد وتتبع الشخص ومضايقته.

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