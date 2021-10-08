استشاري يوضح أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ونسب انتشارها في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الجهاز الهضمي بدر الجار الله، إن انتشار جرثومة المعدة كأي بكتيريا موجودة في الجسم، ينتشر غالبًا عن طريق المأكولات والمشروبات، وكذلك الاختلاط بالناس في السكن أو العمل قد يكون سببًا مباشرًا لانتشار هذه الجرثومة.

وأضاف "الجار الله"، خلال لقاء بـ"نشرة النهار"، عبر فضائية "الإخبارية"، أن جرثومة المعدة منتشرة في الكثير من دول العالم وتختلف بحسب الطبيعة الجغرافية، فالسعودية على سبيل المثال قد تصل نسبة انتشارها إلى 70%، لافتًا إلى أنه ليس كل الأعراض التي يعاني منها المرضى سواء أعراض الجهاز الهضمي أو خارجه تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي أن أعراض الجرثومة تتقاطع مع أي إصابة بكتيرية بالجسم أو ارتفاع الأحماض به، فقد تسبب غثيانًا أو ارتجاع أو آلام بالبطن، ويمكن أن يصاب المريض بإسهال، مؤكدًا أن الإصابة لا تكون محددة بالأعراض نفسها بل تتطلب إجراء فحوصات وتحاليل للتأكد منها.

وأشار "الجار الله" إلى أن البعض يفرط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج الجرثومة وهذا خطأ، مؤكدًا أن المريض لا بد أن يخضع لفحص ويتأكد طبيب الجهاز الهضمي أن هناك أي إصابات أو تقرحات شديدة تستدعي العلاج بالمضاد الحيوي.

وأكد استشاري الجهاز الهضمي أن الكثير من إصابات جرثومة المعدة لا تستدعي العلاج، ونحو 2% فقط من المرضى الذين يلجأون إلى العلاج المتقدم أو استخدام المنظار.

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