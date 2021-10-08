الكويت تدين وتستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة إضافة لاستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ بالستي.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهدیدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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