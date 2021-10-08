وكيل «الخارجية» يعدد فوائد «التسجيل الذاتي» للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين

الرياض - محمد عبدالله - شرح وكيل وزارة الخارجية السعودية تميم الدوسري فوائد تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية.

وقال الدوسري، في تصريحات لقناة «العربية»، إن التطبيق يهدف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين ويمكنهم من تسجيل خصائصهم الحيوية ذاتيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى سفارات المملكة العربية السعودية أو مراكز التأشيرات بالدول، مشيرًا إلى أنه يخدم في مرحلته الأولى نحو 10 ملايين حاج ومعتمر تصل إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.

وأضاف وكيل الخارجية أن المملكة هي الدولة الأولى التي اعتمدت هذا التطبيق، وبموجبه سيتم تسجيل كل ما يخص الخصائص الحيوية للجسم سواء بصمة العين أو اليد أو الوجه، ثم يستكمل بعدها عملية إصدار تأشيرات العمرة أو الحج.

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