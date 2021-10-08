الزعاق يكشف عن سبب تسمية شهر «ربيع الأول».. تبدأ البرودة خلاله بتمرحل زحزاح

الرياض - محمد عبدالله - قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن شهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية أي تعتمد على رؤية الهلال في دخول أشهرها.

وتابع الزعاق: "سمي ربيعا لأنه يقع في موسم الخريف، فالعرب كانوا يسمون الخريف ربيعًا، والربيع صيفًا والصيف قيظ، وفيه ولد وهاجر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "ربيع الأول لهذه السنة وسم، الثلث الأول داخل في حيز آخر سهيل، والثلثين الباقين داخلة في حيز الوسم، معنى ذلك إذا نزل مطر خلال هذا الشهر فإنه يسم الأرض بالنبات أي أنه ينبت الفقع والنقل في البر والحص في البحر، والحص هو محارة اللؤلؤ ومنه أخذ أسم حصة، وخلاله تبدأ البرودة تؤثر على المناطق بتمرحل زحزاح".

اقرأ أيضًا:

هل يجوز الشرب والأكل في العزاء؟.. الشيخ «الشثري» يوضح