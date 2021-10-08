السعودية تودع وثيقة الانضمام لمعاهدة نيروبي لدى منظمة الملكية الفكرية

الرياض - محمد عبدالله - أودع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، اليوم الجمعة، وثيقة الانضمام لمعاهدة نيروبي، لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الواصل أودع اليوم وثيقة الانضمام لمعاهدة نيروبي، لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ بحضور الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وانضمت السعودية في العام 2019، إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام (2007م)، في خطوة أكدت المملكة حينها، أنها تؤكد حرصها على الالتزام وتفعيل جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بما يعزّز المحافظة على البيئة البحرية، وبما يراعي أهم المقاييس الدولية، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام اتفاقية نيروبي موضع النفاذ الكامل من أجل تقليص مستويات التلوث البحري الناتج عن حطام السفن.