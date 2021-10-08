قصة طالب أفرط في تناول مشروب الطاقة فأصيب بفشل كلوي.. وبروفيسور يحذر

الرياض - محمد عبدالله - حذر محمد الأحمدي، بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود سابقًا، من مخاطر مشروبات الطاقة، مؤكدًا أن لها آثارًا سلبية كثيرة على صحة الأشخاص عند تناولها بكميات كبيرة، كونها ترتبط بأمراض السكري النوع الثاني، والسمنة وأمراض القلب فضلًا عن مشاكل الكلى.

وروى الأحمدي، خلال لقاء ببرنامج "من السعودية"، عبر قناة "السعودية"، قصة طالب كان يدرس معه بالجامعة وفوجئ بأنه يتغيب كثيرًا فنصحة بالانسحاب من المقرر لأنه سيحرم من الاختبارات، وفوجئ بعد حديث الطالب معه أنه مريض بالفشل الكلوي ويضطر للخضوع لعملية غسيل كليتيه يوميًا بسبب إفراطه في تناول مشروب الطاقة مرتين أو 3 مرات في اليوم الواحد.

وأضاف بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني أن مشروب الطاقة يستخدمه البعض لسد الشهية، وهذا يسبب العديد من المشاكل، خاصة أنه يسبب تهيجًا للمعدة والجهاز الهضمي كاملاً، مختتمًا: "مشاكله كبيرة وكثيرة جدًا".

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