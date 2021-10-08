ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب

ألقت الجهات الأمنية في الدمام القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب المبرح على مسن ويوجه له عبارات عنصرية.

وأوضحت الجهات المختصة، أن المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر وهو من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.