شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الدمام تضبط شخصاً اعتدى على رجل مسن بالضرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام، تمكنت من تحديد هوية شخص، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو هذا الشخص وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة، تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، حيث جرى إيقافه، واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.