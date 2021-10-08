، كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - فاز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر سبتمبر.
وتفوّق رونالدو، الذي أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص الشياطين الحمر، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكلّ من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.
وهي المرّة الخامسة التي يتوّج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة، إذ الخليج 365 له إحرازها في نوفمبر 2006 وديسمبر 2006 ويناير 2008 ومارس 2008.
وعاد رونالدو (36 عاماً) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنكليزي، إذ تقمّص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).
ونال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة.
وقاد أرتيتا "المدفعجية" لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث في شهر سبتمبر، إذ فاز الفريق على كل من نوريتش سيتي (1-0) وبيرنلي (1-0) وتوتنهام هوتسبير (3-1).
وتدارك أرتيتا (39 عاماً) البداية السيئة للفريق الإنكليزي العريق الذي لامس قاع الترتيب في البريميرليغ، إذ بات أرسنال يحتل المركز 11 برصيد 10 نقاط.
وهي المرة الأولى التي يحرز فيها الإسباني الجائزة المرموقة.
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
فاز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر سبتمبر.
وتفوّق رونالدو، الذي أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص الشياطين الحمر، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكلّ من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.
وهي المرّة الخامسة التي يتوّج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة، إذ الخليج 365 له إحرازها في نوفمبر 2006 وديسمبر 2006 ويناير 2008 ومارس 2008.
وعاد رونالدو (36 عاماً) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنكليزي، إذ تقمّص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).
ونال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة.
وقاد أرتيتا "المدفعجية" لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث في شهر سبتمبر، إذ فاز الفريق على كل من نوريتش سيتي (1-0) وبيرنلي (1-0) وتوتنهام هوتسبير (3-1).
وتدارك أرتيتا (39 عاماً) البداية السيئة للفريق الإنكليزي العريق الذي لامس قاع الترتيب في البريميرليغ، إذ بات أرسنال يحتل المركز 11 برصيد 10 نقاط.
وهي المرة الأولى التي يحرز فيها الإسباني الجائزة المرموقة.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
05:57 PM
فاز نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر سبتمبر.
وتفوّق رونالدو، الذي أحرز ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بقميص الشياطين الحمر، على المصري محمد صلاح نجم ليفربول وكلّ من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار جناح واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.
وهي المرّة الخامسة التي يتوّج خلالها "الدون" بلقب هذه الجائزة، إذ الخليج 365 له إحرازها في نوفمبر 2006 وديسمبر 2006 ويناير 2008 ومارس 2008.
وعاد رونالدو (36 عاماً) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنكليزي، إذ تقمّص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).
ونال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الجمعة.
وقاد أرتيتا "المدفعجية" لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث في شهر سبتمبر، إذ فاز الفريق على كل من نوريتش سيتي (1-0) وبيرنلي (1-0) وتوتنهام هوتسبير (3-1).
وتدارك أرتيتا (39 عاماً) البداية السيئة للفريق الإنكليزي العريق الذي لامس قاع الترتيب في البريميرليغ، إذ بات أرسنال يحتل المركز 11 برصيد 10 نقاط.
وهي المرة الأولى التي يحرز فيها الإسباني الجائزة المرموقة.
، كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب ،
المصدر : الخليج 365
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