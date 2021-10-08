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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 06:54 PM
اتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامةشرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أن الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
وأكد أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.
، شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب ،
المصدر : الخليج 365
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