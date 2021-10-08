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شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر اليوم الجمعة.
ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.
وترصد هذه الظاهرة لأول مرة بجازان، وتصنف على كونها إعصارًا قمعيًا، وهي لا تتكرر بشكل دائم، وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.
وسبق حدوث مثل هذين الإعصارين في مناطق أخرى، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق على الإعصار شواهق مائية.
وتشهد منطقة جازان الآن هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية شملت معظم محافظاتها.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 06:51 PM
الخليج 365 حدوث نفس الظاهرة في مناطق أخرى خصوصًا داخل البحرإعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار
شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر اليوم الجمعة.
ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.
وترصد هذه الظاهرة لأول مرة بجازان، وتصنف على كونها إعصارًا قمعيًا، وهي لا تتكرر بشكل دائم، وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.
وسبق حدوث مثل هذين الإعصارين في مناطق أخرى، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق على الإعصار شواهق مائية.
وتشهد منطقة جازان الآن هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية شملت معظم محافظاتها.
، إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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