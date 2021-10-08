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اختفى بروز نقاط الصرف الصحي والذي كان يحيط بمجمع مدارس الأميرة نوف، بعد تقرير "الخليج 365" بعنوان: "شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات".
وتفصيلاً، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "الخليج 365" ووجهت فرق الصيانة لموقع البروز والذي يقع أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف للبنات.
وعلى الفور تعاملت فرق الصيانة مع البروز وتولت إعادة تأهيله وخفض مستوى الارتفاع والذي كان يقارب 15 سنتيمترًا، ليعود بمستوى الشارع ولم يعد يشكل خطراً على مركبات الأهالي أوقات الذروة كما كان سابقاً.
وقدم الأهالي شكرهم لـ"الخليج 365" على إيصال رسالتهم لجهة الاختصاص وتجاوبها السريع لعلاجه.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 06:48 PM
عاد إلى مستوى الشارع ولم يعد يشكل خطرًا على مركبات الأهاليبعد تقرير "الخليج 365".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع
اختفى بروز نقاط الصرف الصحي والذي كان يحيط بمجمع مدارس الأميرة نوف، بعد تقرير "الخليج 365" بعنوان: "شاهد.. نقاط صرف بارزة ترتص أمام محيط مدرسة بمكة وتهدد المركبات".
وتفصيلاً، تجاوبت الجهة ذات العلاقة مع تقرير "الخليج 365" ووجهت فرق الصيانة لموقع البروز والذي يقع أمام بوابة ثانوية الأميرة نوف للبنات.
وعلى الفور تعاملت فرق الصيانة مع البروز وتولت إعادة تأهيله وخفض مستوى الارتفاع والذي كان يقارب 15 سنتيمترًا، ليعود بمستوى الشارع ولم يعد يشكل خطراً على مركبات الأهالي أوقات الذروة كما كان سابقاً.
وقدم الأهالي شكرهم لـ"الخليج 365" على إيصال رسالتهم لجهة الاختصاص وتجاوبها السريع لعلاجه.
، بعد تقرير "الخليج 365".. بروز الصبات يختفي من أمام مجمع مدارس بالشرائع ،
المصدر : الخليج 365
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