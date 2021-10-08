، للمرة الأولى في تاريخها.. جائزة نوبل للسلام تُمنح لصحافيَّيْن ،

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أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للصحافيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف؛ مكافأةً لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما.
وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-اندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفاً غير مواتية بشكل متزايد".
وفي تاريخها الممتد 120 عاماً لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوماً الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار، وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة.
وقال مدير معهد أبحاث السلام هنريك أوردال إن "التقارير الدقيقة التي تساعدنا على البقاء على اطلاع والحصول على فكرة عن الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي ضرورية للنقاش العام الجيد والمؤسسات الديمقراطية".
للمرة الأولى في تاريخها.. جائزة نوبل للسلام تُمنح لصحافيَّيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للصحافيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف؛ مكافأةً لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما.
وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-اندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفاً غير مواتية بشكل متزايد".
وفي تاريخها الممتد 120 عاماً لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوماً الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار، وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة.
وقال مدير معهد أبحاث السلام هنريك أوردال إن "التقارير الدقيقة التي تساعدنا على البقاء على اطلاع والحصول على فكرة عن الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي ضرورية للنقاش العام الجيد والمؤسسات الديمقراطية".
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:58 PM
الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام الجمعة للصحافيين الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف؛ مكافأةً لهما على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما.
وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس-اندرسن في أوسلو أن ماريا ريسا ودميتري موراتوف "يمثلان جميع الصحافيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة ظروفاً غير مواتية بشكل متزايد".
وفي تاريخها الممتد 120 عاماً لم تكافئ جائزة نوبل للسلام يوماً الصحافة المستقلة التي تسمح بمحاسبة صانعي القرار، وتساعد على التخلص من المعلومات المضللة.
وقال مدير معهد أبحاث السلام هنريك أوردال إن "التقارير الدقيقة التي تساعدنا على البقاء على اطلاع والحصول على فكرة عن الأحداث الجارية في الوقت الحقيقي ضرورية للنقاش العام الجيد والمؤسسات الديمقراطية".
، للمرة الأولى في تاريخها.. جائزة نوبل للسلام تُمنح لصحافيَّيْن ،
المصدر : الخليج 365
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