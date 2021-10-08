شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365”: 200 ألف مسافر يعبرون جسر الملك فهد إلى البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - انسيابية الحركة لمركبات المسافرين

- إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين بكافة المنافذ بكل يسر وسهولة

- سرعة إنهاء الإجراءات والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

كشفت مصادر لـ "اليوم" مغادرة أكثر من 200 ألف مسافر مع عائلاتهم إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، منذ رفع الجهات المختصة تعليق سفر الأفراد الأقل عمرا من 18 عاما الأسبوع الماضي.

ورصدت "اليوم" خلال جولة ميدانية بجسر الملك فهد انسيابية الحركة لمركبات المسافرين المغادرين لمملكة البحرين، وسرعة إنهاء إجراءاتهم، حيث غادرت آلاف من العائلات مطبقة للاشتراطات الصحية والنظامية والذين اكمل أفرادهم فوق 12 عاما، أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا .

وأكد لـ"اليوم" المتحدث الإعلامي في إدارة جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين الأفراد والعائلات العابرين بكافة المنافذ بكل يسر وسهولة منذ صدور قرار رفع تعليق سفر المواطنين لمن هم دون 18 عاما دون الإخلال بالجوانب الأمنية، مبينا أن كل المنافذ شهدت انسيابية متميزة في مغادرة وقدوم المسافرين، من خلال سرعة إنهاء إجراءات سفرهم، والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الاحترازية الصحية .