شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على الإسراع في أخذ الجرعة الثانية للقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بذلك لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (48) حالة مؤكدة وتعافي(41) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (138)، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(547497) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536534) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8739) حالة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏