محمد بن مسعود - الدمام - "الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام جدّدت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على عدم السماح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للمسجد الحرام. جاء ذلك بعد أن تلقّت وزارة الحج والعمرة استفسارًا بخصوص السماح باصطحاب الأطفال في العمرة. وأوضحت، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، أنه لا يسمح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للحرم المكي الشريف.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 05:45 PM "الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام "الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام "الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام جدّدت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على عدم السماح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للمسجد الحرام. جاء ذلك بعد أن تلقّت وزارة الحج والعمرة استفسارًا بخصوص السماح باصطحاب الأطفال في العمرة. وأوضحت، ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، أنه لا يسمح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للحرم المكي الشريف. الكلمات المفتاحية

، "الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام ،

المصدر : الخليج 365

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