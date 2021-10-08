، ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج ،

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تتواصل مباريات شهر أكتوبر/ تشرين الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢ مع إقامة العديد من المباريات الحاسمة يوم الجمعة في أوروبا.
حيث يلعب وصيف كأس العالم روسيا 2018 منتخب كرواتيا مباراة سهلة نسبيًّا خارج أرضه أمام قبرص، بينما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني، فيما يلتقي منتخب هولندا مع لاتفيا في المجموعة السابعة.
ويسعى المنتخب الألماني لتعزيز صدارته على رأس المجموعة العاشرة عندما يستضيف نظيره الروماني اليوم الجمعة ضمن التصفيّات الأوروبيّة المؤهّلة لكأس العالم قطر 2022.
وأكّد مدرّب الـ"مانشافت" هانزي فليك على ضرورة تحقيق نتيجة تجمع بين الفوز والأداء المقنع، محذّرًا من المنافس الروماني الباحث عن المفاجأة بهامبورغ.
ويستقبل المنتخب التركي نظيره النرويجي في قمّة المجموعة السّابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخبين الهولندي والنرويجي.
مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية:
المجموعة الخامسة:
جمهورية التشيك - وايلز.
إستونيا - بيلاروسيا.
المجموعة السابعة:
جبل طارق - مونتينيجرو.
لاتفيا - هولندا.
تركيا - النرويج.
المجموعة الثامنة:
قبرص - كرواتيا.
مالطا - سلوفينيا.
روسيا - سلوفاكيا.
المجموعة العاشرة:
أيسلندا - أرمينيا.
ألمانيا - رومانيا.
ليشتنشتاين - مقدونيا الشمالية.
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
تتواصل مباريات شهر أكتوبر/ تشرين الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢ مع إقامة العديد من المباريات الحاسمة يوم الجمعة في أوروبا.
حيث يلعب وصيف كأس العالم روسيا 2018 منتخب كرواتيا مباراة سهلة نسبيًّا خارج أرضه أمام قبرص، بينما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني، فيما يلتقي منتخب هولندا مع لاتفيا في المجموعة السابعة.
ويسعى المنتخب الألماني لتعزيز صدارته على رأس المجموعة العاشرة عندما يستضيف نظيره الروماني اليوم الجمعة ضمن التصفيّات الأوروبيّة المؤهّلة لكأس العالم قطر 2022.
وأكّد مدرّب الـ"مانشافت" هانزي فليك على ضرورة تحقيق نتيجة تجمع بين الفوز والأداء المقنع، محذّرًا من المنافس الروماني الباحث عن المفاجأة بهامبورغ.
ويستقبل المنتخب التركي نظيره النرويجي في قمّة المجموعة السّابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخبين الهولندي والنرويجي.
مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية:
المجموعة الخامسة:
جمهورية التشيك - وايلز.
إستونيا - بيلاروسيا.
المجموعة السابعة:
جبل طارق - مونتينيجرو.
لاتفيا - هولندا.
تركيا - النرويج.
المجموعة الثامنة:
قبرص - كرواتيا.
مالطا - سلوفينيا.
روسيا - سلوفاكيا.
المجموعة العاشرة:
أيسلندا - أرمينيا.
ألمانيا - رومانيا.
ليشتنشتاين - مقدونيا الشمالية.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
05:30 PM
مواجهات حاسمة في أوروبا ضمن تصفيات كأس العالم
تتواصل مباريات شهر أكتوبر/ تشرين الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٢ مع إقامة العديد من المباريات الحاسمة يوم الجمعة في أوروبا.
حيث يلعب وصيف كأس العالم روسيا 2018 منتخب كرواتيا مباراة سهلة نسبيًّا خارج أرضه أمام قبرص، بينما يستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني، فيما يلتقي منتخب هولندا مع لاتفيا في المجموعة السابعة.
ويسعى المنتخب الألماني لتعزيز صدارته على رأس المجموعة العاشرة عندما يستضيف نظيره الروماني اليوم الجمعة ضمن التصفيّات الأوروبيّة المؤهّلة لكأس العالم قطر 2022.
وأكّد مدرّب الـ"مانشافت" هانزي فليك على ضرورة تحقيق نتيجة تجمع بين الفوز والأداء المقنع، محذّرًا من المنافس الروماني الباحث عن المفاجأة بهامبورغ.
ويستقبل المنتخب التركي نظيره النرويجي في قمّة المجموعة السّابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
ويحتل المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخبين الهولندي والنرويجي.
مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية:
المجموعة الخامسة:
جمهورية التشيك - وايلز.
إستونيا - بيلاروسيا.
المجموعة السابعة:
جبل طارق - مونتينيجرو.
لاتفيا - هولندا.
تركيا - النرويج.
المجموعة الثامنة:
قبرص - كرواتيا.
مالطا - سلوفينيا.
روسيا - سلوفاكيا.
المجموعة العاشرة:
أيسلندا - أرمينيا.
ألمانيا - رومانيا.
ليشتنشتاين - مقدونيا الشمالية.
، ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج ،
المصدر : الخليج 365
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