محمد بن مسعود - الدمام - تشكّل قبالة أحد الشواطئ.. مع وجود سحابة كثيفة أطل إعصار "قمعي" على منطقة جازان، وسط الأمطار التي تشهدها سواحل منطقة جازان منذ ظهر اليوم الجمعة. ورصدت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تشكُّل الإعصار "القمعي" قُبالة أحد الشواطئ بجازان، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار. وتشهد منطقة جازان الآن هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية شملت معظم محافظاتها. 08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 05:16 PM تشكّل قبالة أحد الشواطئ.. مع وجود سحابة كثيفة إعصار "قمعي" يطل على شواطئ جازان وسط أمطار غزيرة إعصار "قمعي" يطل على شواطئ جازان وسط أمطار غزيرة أطل إعصار "قمعي" على منطقة جازان، وسط الأمطار التي تشهدها سواحل منطقة جازان منذ ظهر اليوم الجمعة. ورصدت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تشكُّل الإعصار "القمعي" قُبالة أحد الشواطئ بجازان، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار. وتشهد منطقة جازان الآن هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية شملت معظم محافظاتها. الكلمات المفتاحية ، إعصار "قمعي" يطل على شواطئ جازان وسط أمطار غزيرة ،

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