، تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة (مواليد ٢٠٠٦ فما فوق)، التي كان من المقرر انطلاقها ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ بضيافة الاتحاد السعودي.
وجاء التأجيل بعد التنسيق والاتفاق مع كافة الاتحادات الأهلية العشرة التي أكدت مشاركتها، وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم.
وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ لإقامة البطولة، وبحيث يتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقاً وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي.
وستحظى البطولة بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.
وكانت قرعة البطولة أسفرت عن مجيء منتخب السعودية ضمن المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.
وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين أقيمت عام ٢٠١٩ في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً، وشهدت إلى جانب هذه المنتخبات مشاركة: لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعُمان.
تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-08
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة (مواليد ٢٠٠٦ فما فوق)، التي كان من المقرر انطلاقها ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ بضيافة الاتحاد السعودي.
وجاء التأجيل بعد التنسيق والاتفاق مع كافة الاتحادات الأهلية العشرة التي أكدت مشاركتها، وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم.
وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ لإقامة البطولة، وبحيث يتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقاً وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي.
وستحظى البطولة بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.
وكانت قرعة البطولة أسفرت عن مجيء منتخب السعودية ضمن المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.
وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين أقيمت عام ٢٠١٩ في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً، وشهدت إلى جانب هذه المنتخبات مشاركة: لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعُمان.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
04:33 PM
أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة (مواليد ٢٠٠٦ فما فوق)، التي كان من المقرر انطلاقها ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ بضيافة الاتحاد السعودي.
وجاء التأجيل بعد التنسيق والاتفاق مع كافة الاتحادات الأهلية العشرة التي أكدت مشاركتها، وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم.
وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ لإقامة البطولة، وبحيث يتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقاً وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي.
وستحظى البطولة بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب السعودية حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.
وكانت قرعة البطولة أسفرت عن مجيء منتخب السعودية ضمن المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.
وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين أقيمت عام ٢٠١٩ في الأردن وتوج المنتخب السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً، وشهدت إلى جانب هذه المنتخبات مشاركة: لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعُمان.
، تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين ،
المصدر : الخليج 365
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