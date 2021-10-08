، أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
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أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليهمحمود الحمد الخليج 365 2021-10-08
نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال
https://sabq.org/DnPS4R
"نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة
https://sabq.org/zgtKbP
تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
https://sabq.org/nHN7hJ
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب وزن 55 كجم
https://sabq.org/Vr2MgY
تعرف على قرارات.. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الـ14
https://sabq.org/kH9p2y
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري الأمم
https://sabq.org/56dTsn
انطلاق بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر
https://sabq.org/tbRXq4
نايف هزازي نادم على اللعب للنصر
https://sabq.org/dGJPMR
افتتح بطولة كأس العالم للأثقال للشباب بجدة
https://sabq.org/WcmdRN
إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا
https://sabq.org/8f2pbw
انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" للمرة الثانية بالمملكة
https://sabq.org/NLbRZr
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراتي اليابان والصين
https://sabq.org/YyRWc2
انتقال لاعب الوحدة أصيل عبدالله مطري إلى ليجانيس الإسباني
https://sabq.org/bxDCKk
اختتام أولى مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي "سيّدات" بالرياض
https://sabq.org/8GWhf2
الفروسية السعودية تصل إلى مستوى التصنيف الثاني عالميًا
https://sabq.org/SDkwKj
مدرب الفيصلي الإيطالي باولو تراميزاني خامس ضحية دوري المحترفين
https://sabq.org/8CSR7d
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
04:29 PM
نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال
https://sabq.org/DnPS4R
"نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة
https://sabq.org/zgtKbP
تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل
https://sabq.org/nHN7hJ
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب وزن 55 كجم
https://sabq.org/Vr2MgY
تعرف على قرارات.. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الـ14
https://sabq.org/kH9p2y
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري الأمم
https://sabq.org/56dTsn
انطلاق بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر
https://sabq.org/tbRXq4
نايف هزازي نادم على اللعب للنصر
https://sabq.org/dGJPMR
افتتح بطولة كأس العالم للأثقال للشباب بجدة
https://sabq.org/WcmdRN
إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا
https://sabq.org/8f2pbw
انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" للمرة الثانية بالمملكة
https://sabq.org/NLbRZr
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراتي اليابان والصين
https://sabq.org/YyRWc2
انتقال لاعب الوحدة أصيل عبدالله مطري إلى ليجانيس الإسباني
https://sabq.org/bxDCKk
اختتام أولى مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي "سيّدات" بالرياض
https://sabq.org/8GWhf2
الفروسية السعودية تصل إلى مستوى التصنيف الثاني عالميًا
https://sabq.org/SDkwKj
مدرب الفيصلي الإيطالي باولو تراميزاني خامس ضحية دوري المحترفين
https://sabq.org/8CSR7d
، أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.