الصحة: انخفاض الحالات الحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات لـ138

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 138 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 147 حالة، بانخفاض قدره 9 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و41 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر أن وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تخطت حاجز الـ43 مليون جرعة.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال يوم الثلاثاء الماضي –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

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