«الزكاة» توضّح الموافقات المطلوبة لدخول «الببغاء» إلى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن دخول طائر «الببغاء» للمملكة يتطلب الحصول على موافقتين من جهتين حكوميتين، هما هيئة الحماية الفطرية ووزارة الزراعة.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلزم تصريح من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وموافقة من وزارة الزراعة (الحجر النباتي والحيواني)».

وقال المواطن في استفساره: إن لديه ببغاء شخصيًا في البحرين، ويريد دخوله المملكة، فما هو الإجراء المطلوب لذلك؟

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