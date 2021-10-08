الحربي: أمطار غزيرة على عدة مناطق.. الجمعة والسبت

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة وغدًا السبت، على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحربي– عبر تويتر- إن غزارة الأمطار متوقعة اليوم وغدا على جازان وعسير (جبال وتهم وسواحل)، وتمتد النشوءات الممطرة حتى جبال تهامة والباحة ومرتفعات ومنحدرات جبال الطائف.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية نهارًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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