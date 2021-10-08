الصحة: 48 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547497 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536534 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8739 حالة.

يذكر ان بيانات وزارة الصحة أظهرت وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى (43,005,217) جرعة، منها (23,578,950) جرعة أولى، و(19,426,267) جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن (1,666,333) مليون شخص.

فيما ذكر مركز الإحصاء الخليجي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية حتى أمس الخميس بلغت 98%، فيما بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8%.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال يوم الثلاثاء الماضي –عبر تويتر- إن الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مهم جدًا للحماية من المتحورات. مضيفا أن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة.

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