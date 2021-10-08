«نشرة عاجل».. أمطار غزيرة وجريان للسيول على عدة مناطق.. و«دلتا» يتحور وينتج سلالة جديدة لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: توقع المركز الوطني للأرصاد، لحالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير، والحيزان يؤكد طقس الجمعة معتدل شمالًا وأمطار على المرتفعات، «دلتا» يتحور وينتج سلالة جديدة.. وباحثة توضح خطورته، مأساة تهز الكويت.. أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل، غواصة نووية أمريكية تَصدم بـ«جسم غريب» في بحر الصين الجنوبي.. ومسؤولون يوضحون التفاصيل.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

الحيزان عن طقس الجمعة: معتدل شمالًا وأمطار على المرتفعات

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا معتدلًا وسط النهار شمالًا ومن معتدل إلى حار على بقية القطاعات، وحارًا بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغرب الشرقية.

وأشار الحيزان– عبر تويتر- إلى رياح نشطة شمالًا، ومتوسطة بشكل عام على باقي القطاعات؛ مع هطول أمطار على المرتفعات حتى منطقة مكة وشرقها.

«دلتا» يتحور وينتج سلالة جديدة.. وباحثة توضح خطورته

اكتشف علماء تحورًا جديدًا للفيروس المتحور أصلا من نوع «دلتا»، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا، وذلك في تطور جديد في طريق مواجهة جائحة كورونا.

ورصد الباحثون تغيُّرًا في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع «دلتا» سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية.

مأساة تهز الكويت.. أشقاء يحتجزون شقيقتهم لـ9 سنوات في سرداب المنزل

جريمة صادمة هزت الكويت، بعد الكشف عن قيام أشقاء بحبس شقيقتهم داخل حجرة بسرداب المنزل لمدة تسع سنوات، بمعاونة من طليقها، بسبب خلافات عائلية.

ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، قررت محكمة الجنايات سجن 3 أشقاء على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم باحتجاز شقيقتهم، بمعاونة طليقها، فيما تم الإفراج عن شقيقاتها بكفالة 20 ألف دينار لكل احدة.

غواصة نووية أمريكية تُصدم بـ«جسم غريب» في بحر الصين الجنوبي.. ومسؤولون يوضحون التفاصيل

قال الجيش الأمريكي، الخميس، إن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية صدمت «جسما» أثناء غوصها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ لكن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة.

وأفاد بيان للبحرية أن الحادث وقع، السبت الماضي، وأن محطة الدفع النووي للغواصة لم تتأثر وما زالت تعمل، وأضافت: «الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة».

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصًا أصيبوا بجراح طفيفة، مثل الرضوض. ووُصفت حالة اثنين من الجرحى بالمتوسطة.

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«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عدة