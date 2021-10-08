«الحج والعمرة» تنفي السماح بأداء العمرة دون حجز مسبق ابتداء من ربيع الأول

الرياض - محمد عبدالله - نفت وزارة الحج والعمرة، ما تردد عن إتاحة أداء مناسك العمرة، بدءا من غرة شهر ربيع الأول الجاري دون حجز مسبق والاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، يستوجب استصدار تصاريح عبر أحد التطبيقين «اعتمرنا» أو «توكلنا»، مشددة على أنه يمكن الدخول إلى المسجد الحرام من دون وجود تصاريح فعالة، لافتة إلى أن التصاريح المتاحة عبر «التطبيقين الآن هي للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط.

وقالت «الحج والعمرة» إن الفترة الفاصلة بين إصدار تصريح العمرة وإمكانية إصدار تصريح آخر هي 15 يوما، إذ يمكن الحجز مجددا لأداء العمرة بعد انتهاء الفترة المحددة، فيما أفادت بأنه لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في نفس الوقت؛ ولكن يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.