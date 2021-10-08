بالفيديو.. مشروع سياحي مميز.. شاب في الجوف يحتضن مختلف أنواع الطيور

الرياض - محمد عبدالله - استعرض تقرير لبرنامج «برنامج 120»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الجمعة، قصة شاب في الجوف نجح في مشروع سياحي يحتضن مختلف أنواع الطيور على مساحة تتجاوز الـ400 متر.

وكشف التقرير أن محمية الكاسكو تمتلئ بمجموعة من الطيور النادرة وأنواعها المختلفة التي تتغنى بأصواتها وأنغامها، وهذا المشروع الذي تشكل من هواية طيور الزينة والببغاء أصبح اليوم في سكاكا مقصدًا للعديد من الزوار يعيشون من خلاله تجربة فريدة بأجواء استوائية.

وقال الشاب مالك محمية كاسكو، إنه استلهم الفكرة من والده الذي كان يحب الطيور وهوايته لها، وتطورت الفكرة في إضافة مقهى للحديقة.

وأشار إلى أن أهم الطيور الموجودة هو الكاسكو والكوكاتو الببغاء الأمزوني الشهير، وأنواع كثيرة من البلابل الصغيرة.

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