بالفيديو.. معاناة السيارات من «أفخاخ الحفر» بطريق أبوحدرية.. والشاحنات السبب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الإخبارية، عن معاناة قائدي السيارات من أفخاخ الحفر، في طريق أبوحدرية، مشيرة إلى أن الشاحنات هي السبب الرئيس في حدوث تلك الحفر.

وقالت «الإخبارية» في مقطع فيديو، إن الأعمال مستمرة على عدة مراحل لتمهيد الطرق أمام قائدي السيارات، مؤكدة أن هناك 11 مشروعًا بين الإنشاء وأعمال الصيانة.

وأضافت أن الشاحنات سبب رئيس في حدوث تلك الحفر؛ حيث وجدت الجهات المعنية 2000 شاحنة مخالفة، وذلك بعد تركيب الحساسات، مشيرة إلى أن الحمولة القانونية هي 45 طنا.

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