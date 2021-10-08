أول تعليق من سفير بريطانيا بالمملكة على صفقة شراء «صندوق الاستثمارات» لنيوكاسل

الرياض - محمد عبدالله - أثنى السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون، على صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال «كرمبتون» عبر حسابه بـ«تويتر»: «أخبار رائعة عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نيوكاسل يونايتد. إنه أمر جيد لصندوق الاستثمارات العامة وجيد لنيوكاسل وجيد للاستثمار في شمال شرق إنجلترا».

وكانت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة «PCP Capital Partners» و«RB Sports & Media» (المجموعة الاستثمارية)، أكملت عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على «Newcastle United Limited» و«Newcastle United Football Club» من شركة «St. James Holdings Limited»، وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان رسمي عبر موقعه: «يعد إعلان اليوم ختاماً لعملية الاستحواذ على النادي، مساهمًا بذلك إلى تمكين المجموعة الاستثمارية من صياغة استراتيجية واضحة وطويلة المدى لنادي نيوكاسل يونايتد؛ ما يسهم في نجاح النادي في المستقبل».

وأضاف: «كما سيحظى النادي بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة؛ حيث سيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نيوكاسل يونايتد. وسيتم تعيين أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى جيمي روبن والذي سيمثل شركة RB Sports & Media».

وتابع: «يتماشى الاستحواذ مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرًا في العالم؛ حيث تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسة، بما فيها قطاعا الرياضة والترفيه؛ حيث سيسخر الصندوق إمكانياته وخبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه وإنجازاته؛ ما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى».

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