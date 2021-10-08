لأول مرة.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات بمعرض الصقور والصيد

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وليد الطويل، إنه لأول مرة يتم إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد.

وأضاف «الطويل» لبرنامج «120» المذاع على الإخبارية، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من السيدات اللاتي يرغبن في اقتناء وحمل السلاح.

وتابع أن معرض الصقور والصيد يحرص على أن تكون النسخة الثالثة، مميزة ومختلفة عن سابقتيها، موضحًا أن شراء الأسلحة كان عليه إقبال كبير من كلا الجنسين.

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