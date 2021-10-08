وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى اتفاقات محددة مع السعودية... فيديو

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده توصلت إلى اتفاقات معينة في مواضيع محددة مع المملكة العربية السعودية .

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إن إيران والسعودية توصلتا إلى اتفاقات معينة في مواضيع محددة، مشيرا إلى أن طهران ترحب بهذا الحوار.

وأضاف أن الحوار مع السعودية يصب في مصلحة المنطقة وهو حوار بناء ويسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران والسعودية بلدان مهمان ودورهما بالغ الأهمية في ترسيخ أمن المنطقة.

وفي الشأن اللبناني، أكد عبد اللهيان أن بلاده جاهزة لتقديم الدعم إذا طلبت الحكومة اللبنانية المشتقات النفطية من إيران، بالإضافة للسلع الطبية والغذائية.

أما عن المحادثات النووية، أوضح عبد اللهيان أن طهران تعتبر السلوك الأمريكي هو المعيار الأساسي في هذه المحادثات، لافتا إلى أن بلاده تريد العودة للمحادثات ولكن وفقا للمصلحة الوطنية لإيران وشعبها.

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