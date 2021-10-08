استمرار هطول الأمطار على الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير. كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة. توقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطي والجنوبية من المنطقة الشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة



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