«السفارة السعودية لدى إيطاليا» تذكِّر بإجراءات السفر بغرض السياحة

الرياض - محمد عبدالله - جددت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، التذكير باشتراطات السفر ودخول السعوديين للبلاد بغرض السياحة.

وأعادت السفارة نشر تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، ذكرت فيها أن الاشتراطات الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين من المملكة العربية السعودية لغرض السياحة هي كالتالي:

1ـ شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة أو نسخة إلكترونية.

2ـ فحص PCR خلال الـ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

3ـ تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية، عبر الرابط التالي اضغط هنا

وأشارت السفارة إلى أنه يطبق الحجر في مقر الإقامة لمدة (٥) أيام فقط لمن لا يقدم الشرطين رقم (١) و(٢) معًا؛ مع ضرورة عمل فحص PCR أو Antigen test بعد اليوم الخامس في الحجر.

وأضافت السفارة السعودية لدى إيطاليا، أن تلك الإجراءات سارية حتى يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

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