78.2 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. و98% نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 78.2 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,513,401) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,484,172) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,395).

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ (78,279,414) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي في السعودية 98%، فيما بلغت في دول الخليج مجتمعة 98.8%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تخطت 43 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

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