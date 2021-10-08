نيوم: تحقيق استدامة استهلاك الماء بنسبة 100%

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة نيوم، أنها تلتزم بتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة، عبر تصريف خالٍ من السوائل، وأنه لن يتم إعادة أي أملاح أو مياه مستعملة أو مياه أمطار إلى مياه البحر.

وأشارت نيوم– عبر تويتر- إلى أنها تهدف إلى تحقيق مستوى صِفريّ للمخلفات التي سيُعاد استخدامها لأغراض أخرى؛ حيث أنها ستعيد لكل قطرة قيمتها، وتحقيق استدامة الاستهلاك بنسبة 100%.

وأوضحت نيوم، أنها تستخدم تقنيات خالية من الكربون بنسبة 100% للحصول على المياه العذبة النقية.

وذكرت نيوم، في وقت سابق، أنها ستحدث ثورة في طرق الحصول على الماء باستخدام مفهوم «القبة الشمسية» وهي تقنية خضراء فائقة التطور، لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة تُستخدم للشرب والري وتشغيل المرافق وغيرها، دون هدر وبطريقة مستدامة بنسبة 100%.

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