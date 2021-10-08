هيئة الزكاة: 3 إجراءات صارمة تنتظر مستوردي الألعاب الجنسية

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير، بأن هناك ثلاثة إجراءات تنتظر مستوردي الألعاب الجنسية، وتشمل المصادرة وإنشاء محضر وغرامة مالية.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يُمنع استيراد الألعاب الجنسية، وفي حال استيرادها تتم مصادرة محتوى الشحنة، وإنشاء محضر ضبط، وفرض غرامة مالية على مستوردها».

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الزكاة، أنه يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويدوّن في البطاقة الجمركية عبارة «أثرية للاقتناء».

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