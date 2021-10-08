«هيئة الإذاعة والتليفزيون» تقرّ التأمين الطبي لمنسوبيها

الرياض - محمد عبدالله - أقرت هيئة الإذاعة والتليفزيون، التأمين الطبي لمنسوبيها، ضمن اهتمامها بالكادر البشري، بهدف رفع كفاءة الإنتاج.

وذكرت الهيئة– عبر تويتر- أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتطويرها والاهتمام بالكادر البشري وتحفيزه، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، محمد فهد الحارث عبر تويتر: «يسعدني أن أبارك لإخواني وأخواتي منسوبي الهيئة، وهي خطوة تتبعها خطوات أخرى بإذن الله لتحسين بيئة العمل. كما أشكر القيادات والمسؤولين السابقين في الهيئة، الذين بذلوا جهودهم و هيئوا لهذا الأمر. ممتنا للزملاء في الإدارات المختلفة ولكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع».

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